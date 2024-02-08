​Президент УЕФА Чеферин удивил своим заявлением

Конгресс УЕФА утвердил поправки, позволяющие Александеру Чеферину переизбраться президентом организации на ещё один срок. Ранее в британской прессе писали, что именно Чеферин и его окружение лоббируют эти поправки. Теперь Чеферин удивил всех своим заявлением.

«Я решил… Я больше не планирую баллотироваться на должность президента УЕФА в 2027 году», - сказал Чеферин, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Роб Харрис.

Таким образом, через несколько лет пост президента УЕФА займёт кто-то другой, заменив Чеферина.

Напомним, что Александер Чеферин возглавил УЕФА в середине 2016 года.