​Чеферин добился обнуления срока – он может быть избран президентом УЕФА

Конгресс УЕФА поддержал поправки, согласно которым первый срок президентства Александера Чеферина обнуляется. Как сообщает Independent, против поправок проголосовала только одна страна – Англия.
Таким образом, Чеферин может быть избран президентом УЕФА снова. Ранее он уже переизбирался дважды. В регламенте УЕФА прописано, что пост президента организации один и тот же человек может занимать в течение трёх сроков.
Должность президента УЕФА Александер Чеферин занимает с середины сентября 2016 года. В последний раз словенца переизбирали в апреле 2023 года – конкурентов у него тогда не было.
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Нет, это просто тов. писатель Тихий по привычному родному шаблону трактует действия Чеферина. Но последний, при всем том, что и правда лжец, никаким обнулением не занимался. Он просто вступил в должность, заменив подавшего в отставку Платини - его первый срок был по сути половиной обычного срока на этой должности. Сначала он дал понять, что будет считать его за полный срок, но вот решил передумать и порулить еще один срок. Чисто технически претензии предъявить довольно сложно. Тогда как Обнлннй просто взял и действительно все обнулил гг.
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