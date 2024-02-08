​Чеферин добился обнуления срока – он может быть избран президентом УЕФА

Конгресс УЕФА поддержал поправки, согласно которым первый срок президентства Александера Чеферина обнуляется. Как сообщает Independent, против поправок проголосовала только одна страна – Англия.

Таким образом, Чеферин может быть избран президентом УЕФА снова. Ранее он уже переизбирался дважды. В регламенте УЕФА прописано, что пост президента организации один и тот же человек может занимать в течение трёх сроков.

Должность президента УЕФА Александер Чеферин занимает с середины сентября 2016 года. В последний раз словенца переизбирали в апреле 2023 года – конкурентов у него тогда не было.