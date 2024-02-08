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​Чеферин добился обнуления срока – он может быть избран президентом УЕФА

08 Февраля 2024 • 15:15 Комментировать (3)

Конгресс УЕФА поддержал поправки, согласно которым первый срок президентства Александера Чеферина обнуляется. Как сообщает Independent, против поправок проголосовала только одна страна – Англия.

Таким образом, Чеферин может быть избран президентом УЕФА снова. Ранее он уже переизбирался дважды. В регламенте УЕФА прописано, что пост президента организации один и тот же человек может занимать в течение трёх сроков.

Должность президента УЕФА Александер Чеферин занимает с середины сентября 2016 года. В последний раз словенца переизбирали в апреле 2023 года – конкурентов у него тогда не было.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Александер Чеферин
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Комментарии (3) Все комментарии
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TEREX
08 Февраля 2024 в 16:47
против была Англия и еще одна стр ана воздержалась..)) пока чефер ин пляшит под чужую дудку, он и будет президентом до 31 года..)) хоть и обещал не выдвигать свою кандидатуру в 27 году..))
Папаня
08 Февраля 2024 в 16:19
2. "Против была только одна Англия". Как бы не совсем. На самом деле против было немало федераций, но они надеялись, что УЕФА разграничит голосование по каждой реформе и конкретно против этого изменения они проголосуют против, но организация провела голосование по целому блоку. В формате "all or nothing" - пакетом, в который, наряду с годными предложениями, был включен и чифирь. Потому решили не протестовать. Хотя, например, Звонимир Бобан принципиально подал в отставку с одного из руководящих постов, в знак протеста против хитропожых. За что его можно уважать еще больше.
Вы если уж беретесь писать на серьезные темы, имейте хоть минимум уважения к тем, кто вас читает, потому что не имеет возможности получать информацию из нормальных источников. Чем вы их кормите...
Папаня
08 Февраля 2024 в 16:06
1. Казалось бы, сердце среднестатистического обосранца должно вздрогнуть от радости, ибо мутный глаз углядел схожесть в терминах. "Обнуление! - вот и они так делают, ага!"
Нет, это просто тов. писатель Тихий по привычному родному шаблону трактует действия Чеферина. Но последний, при всем том, что и правда лжец, никаким обнулением не занимался. Он просто вступил в должность, заменив подавшего в отставку Платини - его первый срок был по сути половиной обычного срока на этой должности. Сначала он дал понять, что будет считать его за полный срок, но вот решил передумать и порулить еще один срок. Чисто технически претензии предъявить довольно сложно. Тогда как Обнлннй просто взял и действительно все обнулил гг.
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