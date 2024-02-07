Каррагер рассказал, кто может помешать «Манчестер Сити» защитить трофей Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением о том, кто в этом сезоне будет бороться за победу в Лиге чемпионов.

— Кто сможет конкурировать с «Манчестер Сити»? Может быть, «Бавария». У нее есть для этого необходимые футболисты. Однако я считаю, что сейчас «Бавария» не в лучшей форме, «Реал» тоже. «ПСЖ» не сможет выиграть, — сказал Каррагер в подкасте Stick to Football.

По мнению эксперта, борьбу «Манчестер Сити» за трофей могут составить только «Арсенал» и «Ливерпуль».

Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут уже 13 февраля. В этот день «горожане» сыграют с «Копенгагеном», а «РБ Лейпциг» встретится с «Реалом».