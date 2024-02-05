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Лига чемпионов

Масалитин выделил главных фаворитов Лиги чемпионов

05 Февраля 2024 • 20:31 Комментировать
Копенгаген
...
Манчестер Сити
13.02 23:00

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о главных фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Безусловно, «Манчестер Сити» и «Реал» являются главными фаворитами Лиги чемпионов. На сегодня это две команды, которые показывают самый высокий уровень футбола», — цитирует Масалитина Vprognoze.

Как отметил эксперт, если эти клубы встретятся между собой в финале Лиги чемпионов, то это будет достойное завершение турнира.

13 февраля «Манчестер Сити» сыграет в 1/8 финала с «Копенгагеном», а мадридский «Реал» встретится с «РБ Лейпцигом». Оба матча стартуют в 23:00 по московскому времени.

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КОПЕНГАГЕН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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