​Не Нойер: Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас

Авторитетный журнал Four Four Two не устаёт радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз специалисты составили список из десяти лучших голкиперов мира прямо сейчас.

На первом месте этого рейтинга оказался страж ворот «Ливерпуля» Алиссон. Вторая строчка у Марка-Андре тер Штегена, представляющего «Барселону». Тройку замыкает соотечественник Алиссона – Эдерсон из «Манчестер Сити».

Дальше идут Майкл Меньян («Милан»), Гильермо Викарио («Тоттенхэм»), Лукаш Градецки («Байер»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Мануэль Нойер («Бавария), Ян Облак («Атлетико») и Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).