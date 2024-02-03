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Лига чемпионов

Луис Энрике высказался о готовности «ПСЖ» к Лиге чемпионов

03 Февраля 2024 • 10:38 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике оценил готовность своей команды к возобновлению Лиги чемпионов УЕФА. В середине февраля парижане проведут первый матч 1/8 финала против испанского «Реал Сосьедада».

«Старт Лиги чемпионов через 12 дней? В данный момент мои мысли не о Лиге чемпионов. Я думаю о предстоящем матче Кубка Франции против «Бреста». Это для нас сейчас главное», - передает слова Энрике RMC Sport.

Матч парижан против «Бреста» состоится в среду, 7 февраля. Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом» подопечные Энрике проведут на своем поле 14 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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