​Назван самый великий футбольный клуб в мире

На станицах авторитетного журнала Four Four Two был опубликован очередной интересный рейтинг. На этот раз речь пошла о самых великих футбольных клубах в мире.

На первом месте этого рейтинга расположился мадридский «Реал», который чаще всех выигрывал Лигу чемпионов и имеет широкую фанатскую базу по всему миру.

На второй строчке располагается другой гранд Ла Лиги – «Барселона». Тройку же замыкает «Манчестер Юнайтед», хотя клуб никак не может вернуться в европейский «топ» после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.

В топ-10 также входят «Бавария» (4), «Ливерпуль» (5), «Ювентус» (6), «Милан» (7), «Манчестер Сити» (8), «Челси» (9) и «Интер» (10).