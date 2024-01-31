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Лига чемпионов

​Назван самый великий футбольный клуб в мире

31 Января 2024 • 19:52 Комментировать (1)

На станицах авторитетного журнала Four Four Two был опубликован очередной интересный рейтинг. На этот раз речь пошла о самых великих футбольных клубах в мире.

На первом месте этого рейтинга расположился мадридский «Реал», который чаще всех выигрывал Лигу чемпионов и имеет широкую фанатскую базу по всему миру.

На второй строчке располагается другой гранд Ла Лиги – «Барселона». Тройку же замыкает «Манчестер Юнайтед», хотя клуб никак не может вернуться в европейский «топ» после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.

В топ-10 также входят «Бавария» (4), «Ливерпуль» (5), «Ювентус» (6), «Милан» (7), «Манчестер Сити» (8), «Челси» (9) и «Интер» (10).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Юнайтед ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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snk6565
31 Января 2024 в 20:24
Интересно...куда подевалась история до ЛЧ??
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