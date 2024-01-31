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Лига чемпионов

​Чеферин: Финалов Лиги чемпионов в Саудовской Аравии не будет

31 Января 2024 • 18:46 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин исключил возможность проведения финала Лиги чемпионов в Саудовской Аравии. Функционер сказал, что пока он будет занимать свой пост, финальные матчи главного турнира континента будут проводиться исключительно в Европе. Об этом информирует Daily Sabah.

Стоит сказать, что за последние годы в Саудовской Аравии проходили матчи Суперкубков Испании и Италии. Футбол в Саудовской Аравии стремительно развивается – местные клубы активно привлекают звёздных футболистов за счёт своих больших финансовых возможностей.

В 2024 году финал Лиги чемпионов пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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