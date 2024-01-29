​Назван лучший клуб 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг из 702 лучших клубов мира по итогам 2023 календарного года. Первое место в этом рейтинге с 359 очками занял «Манчестер Сити». В прошлом году «горожане» выиграли пять титулов – чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Второе место занимает «Реал», у которого 332 очка. Тройку замыкает «Интер» с 289 баллами.

В топ-10 также входят египетский «Аль-Ахли» (275,5 очка), ПСВ (243,5), «Байер» (236), «Флуминенсе» (233), «Фиорентина» (227,5), «Палмейрас» (226) и «Порту» (225).

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