​Назван лучший тренер 90-х – это Фергюсон

На страницах журнала Four Four Two был опубликован очередной интересный рейтинг. Эксперты составили рейтинг лучших футбольных тренеров по итогам 90-х годов прошлого столетия.

Первое место в этом рейтинге занял экс-наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон. В сезоне 1998/1999 шотландский специалист привёл «красных дьяволов» к завоеванию требла.

На второй строчке расположился Йохан Кройф, чья «Барселона» с первой половине 90-х была очень успешной.

Тройку рейтинга замыкает Фабио Капелло, который в 90-х выдал шикарный отрезок у руля «Милана», а затем хорошо показал себя в «Реале».