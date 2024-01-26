Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Назван лучший тренер 90-х – это Фергюсон

26 Января 2024 • 19:11 Комментировать

На страницах журнала Four Four Two был опубликован очередной интересный рейтинг. Эксперты составили рейтинг лучших футбольных тренеров по итогам 90-х годов прошлого столетия.

Первое место в этом рейтинге занял экс-наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон. В сезоне 1998/1999 шотландский специалист привёл «красных дьяволов» к завоеванию требла.

На второй строчке расположился Йохан Кройф, чья «Барселона» с первой половине 90-х была очень успешной.

Тройку рейтинга замыкает Фабио Капелло, который в 90-х выдал шикарный отрезок у руля «Милана», а затем хорошо показал себя в «Реале».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Фабио Капелло Манчестер Юнайтед Йохан Кройф ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» «Бавария» решила судьбу Тухеля Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Января
19:11 · Лига чемпионов
​Назван лучший тренер 90-х – это Фергюсон
25 Января
14:56 · Лига чемпионов
​Бобан покинул УЕФА в знак протеста против Чеферина официально
24 Января
23:17 · Лига чемпионов
​Мбаппе, Холанн и Беллингем – в команде года от IFFHS
19:48 · Лига чемпионов
Капелло назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
19:38 · Лига чемпионов
​Назван лучший вратарь 2010-х – это не Буффон 1
23 Января
23:33 · Лига чемпионов
​Назван лучший вратарь 90-х годов
20 Января
23:08 · Испания. Ла Лига
Захарян: Когда я вышел играть с «Интером» в Лиге чемпионов, у меня был мандраж
13:53 · Испания. Ла Лига
Де Йонг рассказал о целях «Барселоны» в Лиге чемпионов
19 Января
20:02 · Лига чемпионов
​Роналду назвал фаворитов Лиги чемпионов
17 Января
12:17 · Лига чемпионов
Мюллер оценил шансы «Баварии» на победу в Лиге чемпионов
16 Января
23:51 · Испания. Ла Лига
Рафинья назвал финалистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов 3
16:40 · Лига чемпионов
​Касильяс высмеял схему символической сборной ФИФА
16:05 · Лига чемпионов
​Ровно 50 лет назад «Аякс» разнёс «Милан» 6:0 и выиграл Суперкубок УЕФА
13:24 · Лига чемпионов
Булыкин назвал главный критерий, по которому должны выбирать лучшего игрока года
02:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола проронил нецензурное слово на сцене, сравнивая свои команды 1
Все новости
Рекомендуем