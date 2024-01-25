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​Бобан покинул УЕФА в знак протеста против Чеферина официально

25 Января 2024 • 14:56 Комментировать

Звонимир Бобан ушёл с поста директора футбольного департамента УЕФА. О своём решении хорват объявил сам, после чего соответствующий пресс-релиз выпустил и УЕФА.

По словам Бобана, он уходит из УЕФА по причине несогласия с Александером Чеферином. Действующий президент УЕФА продвигает изменения в устав организации, за счёт которых он может быть избран ещё на один срок. Если устав останется прежним, то у Чеферина такой возможности не будет.

Стоит добавить, что Александер Чеферин занимает пост президента УЕФА с сентября 2016 года. Звонимир Бобан возглавлял в УЕФА департамент футбола с 2021 года.

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