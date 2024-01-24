​Мбаппе, Холанн и Беллингем – в команде года от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (UHHHS) составила свою символическую сборную по итогам 2023 календарного года. Эта команда выглядит так:

Куртуа – Александер-Арнольд, Диаш, Алаба, Родри, де Брёйне, Бернарду Силва, Беллингем, Мбаппе, Кейн, Холанн.

Отметим, что в этой символической сборной пять из одиннадцати футболистов представляют «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы в прошлом году завоевала пять трофеев. «Горожане» выиграли чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.