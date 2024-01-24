Капелло назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о главных фаворитах Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов два фаворита — «Манчестер Сити» и «Реал». У «горожан» вернулся в состав Кевин де Брёйне, который может найти выход из любой сложной ситуации», — цитирует Капелло Marca.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном», а «Реал» встретится с «РБ Лейпцигом». Оба матча должны состояться 13 февраля.

Действующим победителем турнира является команда Хосепа Гвардиолы, которая в минувшем финале одолела миланский «Интер» со счетом 1:0.