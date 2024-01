​Назван лучший вратарь 2010-х – это не Буффон

Авторитетный журнал Four Four Two продолжает радовать футбольных болельщиков различными рейтингами. На этот раз эксперты представили рейтинг лучших вратарей по итогам выступлений в 2010-х годах.

Первое место в этом рейтинге занял немец Мануэль Нойер, представляющий «Баварию». На второй строчке располагается Джанлуиджи Буффон, который в прошлом году повесил перчатки на гвоздь. Тройку замыкает многолетний страж ворот «Атлетико» - Ян Облак.

В топ-10 также входят Икер Касильяс, Марк-Андре тер Штеген, Тибо Куртуа, Давид де Хеа, Петр Чех, Самир Ханданович и Кейлор Навас.

