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​Назван лучший вратарь 2010-х – это не Буффон

24 Января 2024 • 19:38 Комментировать

Авторитетный журнал Four Four Two продолжает радовать футбольных болельщиков различными рейтингами. На этот раз эксперты представили рейтинг лучших вратарей по итогам выступлений в 2010-х годах.

Первое место в этом рейтинге занял немец Мануэль Нойер, представляющий «Баварию». На второй строчке располагается Джанлуиджи Буффон, который в прошлом году повесил перчатки на гвоздь. Тройку замыкает многолетний страж ворот «Атлетико» - Ян Облак.

В топ-10 также входят Икер Касильяс, Марк-Андре тер Штеген, Тибо Куртуа, Давид де Хеа, Петр Чех, Самир Ханданович и Кейлор Навас.

Назван лучший вратарь 90-х годов

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Мануэль Нойер Ян Облак ещё теги
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