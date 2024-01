​Назван лучший вратарь 90-х годов

Авторитетный журнал Four Four Two порадовал своих читателей очередным занимательным рейтингом. Речь идёт о рейтинге лучших голкиперов 1990-х годов.

На первое место эксперты поставили экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петера Шмейхеля. На второй строчке расположился бельгиец Мишель Прюдомм, а тройку замкнул нидерландец Эдвин ван дер Сар.

В топ-10 также вошли Хосе Луис Чилаверт, Оливер Кан, Томас Равелли, Вальтер Дзенга, Дэвид Симэн, Джанлука Пальюка и Фабьен Бартез.

Отметим, что Петер Шмейхель, лидер рейтинга, в 1992 году стал чемпионом Европы в составе сборной Дании.