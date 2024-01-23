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​Назван лучший вратарь 90-х годов

23 Января 2024 • 23:33 Комментировать

Авторитетный журнал Four Four Two порадовал своих читателей очередным занимательным рейтингом. Речь идёт о рейтинге лучших голкиперов 1990-х годов.

На первое место эксперты поставили экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петера Шмейхеля. На второй строчке расположился бельгиец Мишель Прюдомм, а тройку замкнул нидерландец Эдвин ван дер Сар.

В топ-10 также вошли Хосе Луис Чилаверт, Оливер Кан, Томас Равелли, Вальтер Дзенга, Дэвид Симэн, Джанлука Пальюка и Фабьен Бартез.

Отметим, что Петер Шмейхель, лидер рейтинга, в 1992 году стал чемпионом Европы в составе сборной Дании.

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Эдвин Ван Дер Сар Мишель Прюдомм Петер Шмейхель ещё теги
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