Названа команда года по версии EA Sports FC 2024

Представители видеоигры FC 2024 от компании EA Sports назвали лучших футболистов минувшего года по итогам голосования.

Стоит сказать, что среди претендентов был российский полузащитник «Монако» Александр Головин, однако хавбеку не удалось попасть в список лучших.

Вратарь: Алиссон Бекер («Ливерпуль»).

Защитники: Жереми Фримпонг («Байер»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Тео Эрнандес («Милан»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Родри Эрнандес («Манчестер Сити»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»).

Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Отметим, что наибольшее число футболистов в списке являются представителями «Манчестер Сити» – 4.