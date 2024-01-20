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Названа команда года по версии EA Sports FC 2024

20 Января 2024 • 17:42 Комментировать

Представители видеоигры FC 2024 от компании EA Sports назвали лучших футболистов минувшего года по итогам голосования.

Стоит сказать, что среди претендентов был российский полузащитник «Монако» Александр Головин, однако хавбеку не удалось попасть в список лучших.

Вратарь: Алиссон Бекер («Ливерпуль»).

Защитники: Жереми Фримпонг («Байер»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Тео Эрнандес («Милан»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Родри Эрнандес («Манчестер Сити»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»).

Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Отметим, что наибольшее число футболистов в списке являются представителями «Манчестер Сити» – 4.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Монако Ливерпуль Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Виргил Ван Дейк Александр Головин Кевин де Брёйне Килиан Мбаппе Тео Эрнандес Рубен Диаш Интер Майами Алиссон Бекер Родри Эрнандес Эрлинг Холанн Жереми Фримпонг Джуд Беллингем Байер EA Sports FC 24 ещё теги
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