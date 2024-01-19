Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Роналду назвал фаворитов Лиги чемпионов

19 Января 2024 • 20:02 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

«У «Манчестер Сити» хорошие шансы снова выиграть Лигу чемпионов», - сказал Роналду, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

«Фавориты? «Манчестер Сити», «Реал» и «Бавария», - добавил Роналду.

Напомним, что уже больше года Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср». Его действующий контракт с саудовским клубом рассчитан до завершения сезона 2024/2025. В феврале Роналду отпразднует свой 39-й день рождения. При этом о завершении карьеры португалец не думает.

Роналду ответил, когда завершит карьеру

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Криштиану Роналду Манчестер Сити Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией ​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии На Моуринью уже появился претендент Наставник «Жироны» Мичел сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны» «Ливерпуль» может продать Салаха за большие деньги - назван клуб «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой ​Анчелотти рассказал, какие футболисты «Реала» не сыграют с «Атлетико» «Манчестер Юнайтед» готовит четыре трансфера Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин отметился ассистом Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Января
20:02 · Лига чемпионов
​Роналду назвал фаворитов Лиги чемпионов
17 Января
12:17 · Лига чемпионов
Мюллер оценил шансы «Баварии» на победу в Лиге чемпионов
16 Января
23:51 · Испания. Ла Лига
Рафинья назвал финалистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов 3
16:40 · Лига чемпионов
​Касильяс высмеял схему символической сборной ФИФА
16:05 · Лига чемпионов
​Ровно 50 лет назад «Аякс» разнёс «Милан» 6:0 и выиграл Суперкубок УЕФА
13:24 · Лига чемпионов
Булыкин назвал главный критерий, по которому должны выбирать лучшего игрока года
02:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола проронил нецензурное слово на сцене, сравнивая свои команды 1
01:44 · Лига чемпионов
Стало известно, кого выбрал Месси в голосовании за лучшего игрока года 1
15 Января
19:43 · Лига чемпионов
​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА 4
15:10 · Лига чемпионов
Роналдиньо: Я всегда вёл игру по-своему 4
14 Января
16:55 · Франция. Лига 1
​Дешам: «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов
03:46 · Россия. Премьер-лига
Участник «Голоса» надеется на победу Кварацхелии над «Барселоной»
11 Января
22:52 · Италия. Серия А
​Бывший игрок «Лацио»: «Худшая жеребьевка - у «Лацио»
10 Января
22:37 · Италия. Серия А
​Гвардиола вспоминает Виалли: «Провели вместе чудесные моменты»
09 Января
16:51 · Лига чемпионов
​Роналду, Мбаппе, Холанн и другие звёзды имеют доступ к секретному сайту
Все новости
Рекомендуем