​Роналду назвал фаворитов Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

«У «Манчестер Сити» хорошие шансы снова выиграть Лигу чемпионов», - сказал Роналду, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

«Фавориты? «Манчестер Сити», «Реал» и «Бавария», - добавил Роналду.

Напомним, что уже больше года Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср». Его действующий контракт с саудовским клубом рассчитан до завершения сезона 2024/2025. В феврале Роналду отпразднует свой 39-й день рождения. При этом о завершении карьеры португалец не думает.

Роналду ответил, когда завершит карьеру