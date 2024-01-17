Мюллер оценил шансы «Баварии» на победу в Лиге чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался относительно шансов своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Есть несколько фаворитов. Сейчас у команды дела обстоят довольно хорошо, но для триумфа в Лиге чемпионов этого недостаточно. Нужно нечто большее», - передает слова форварда Bayern & Germany.

Томас – воспитанник академии мюнхенского гранда. За основную команду нападающий выступает с лета 2009 года.

В текущем сезоне Мюллер провел 14 поединков в Бундеслиге, записав на свой счет один забитый мяч и шесть голевых передач. Его контракт с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.