Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Мюллер оценил шансы «Баварии» на победу в Лиге чемпионов

17 Января 2024 • 12:17 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался относительно шансов своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Есть несколько фаворитов. Сейчас у команды дела обстоят довольно хорошо, но для триумфа в Лиге чемпионов этого недостаточно. Нужно нечто большее», - передает слова форварда Bayern & Germany.

Томас – воспитанник академии мюнхенского гранда. За основную команду нападающий выступает с лета 2009 года.

В текущем сезоне Мюллер провел 14 поединков в Бундеслиге, записав на свой счет один забитый мяч и шесть голевых передач. Его контракт с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения» Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Рома» уволила Моуринью
В Госдуме отреагировали на возвращение Израиля к международным соревнованиям по хоккею «Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ «Локомотив» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
12:17 · Лига чемпионов
Мюллер оценил шансы «Баварии» на победу в Лиге чемпионов
16 Января
23:51 · Испания. Ла Лига
Рафинья назвал финалистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов
16:40 · Лига чемпионов
​Касильяс высмеял схему символической сборной ФИФА
16:05 · Лига чемпионов
​Ровно 50 лет назад «Аякс» разнёс «Милан» 6:0 и выиграл Суперкубок УЕФА
13:24 · Лига чемпионов
Булыкин назвал главный критерий, по которому должны выбирать лучшего игрока года
02:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола проронил нецензурное слово на сцене, сравнивая свои команды 1
01:44 · Лига чемпионов
Стало известно, кого выбрал Месси в голосовании за лучшего игрока года 1
15 Января
19:43 · Лига чемпионов
​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА 4
15:10 · Лига чемпионов
Роналдиньо: Я всегда вёл игру по-своему 4
14 Января
16:55 · Франция. Лига 1
​Дешам: «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов
03:46 · Россия. Премьер-лига
Участник «Голоса» надеется на победу Кварацхелии над «Барселоной»
11 Января
22:52 · Италия. Серия А
​Бывший игрок «Лацио»: «Худшая жеребьевка - у «Лацио»
10 Января
22:37 · Италия. Серия А
​Гвардиола вспоминает Виалли: «Провели вместе чудесные моменты»
09 Января
16:51 · Лига чемпионов
​Роналду, Мбаппе, Холанн и другие звёзды имеют доступ к секретному сайту
15:43 · Лига чемпионов
Бензема: Я, Роналду и Бэйл играли с травмами в финале Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем