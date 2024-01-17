Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку

Итоги награды «Лучшему» от ФИФА за 2023 год наглядно показали, что этому призу нужно срочно меняться. Вручение награды Лионелю Месси – это настоящий позор. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» в шоке от произошедшего.

«Золотой мяч» Месси ещё понять можно, но приз Лучшему игроку ФИФА – нет

Сейчас в мире существуют два приза, которые вручаются лучшему футболисту на планете. Есть «Золотой мяч», а также существует приз от ФИФА, который так и называется – The Best. Суть одна, но есть детали. Раньше «Золотой мяч» вручали лучшему игроку по итогам календарного года, но недавно организаторы поняли, что в футболе надо привязывать к сезону как к временной рамке. Тем более что этот приз всегда был заточен прежде всего на Европу. ФИФА же заняла нишу именно приза по итогам года. С точки зрения международной организации есть логика не привязываться к европейскому футболу напрямую.

Однако итоги вручения The Best 2023 наглядно показали, что сейчас приз этот абсолютно несостоятельный. Когда Месси получил «Золотой мяч» по итогам 2022/23, было объяснение, почему это случилось. В середине сезона был чемпионат мира, где аргентинец был бесподобен и взял трофей. Можно спорить, почему именно мундиаль стал решающим фактором, но это хоть можно объяснить, а вот почему Месси получил приз за 2023 год, следующий за чемпионатом мира, – решительно нельзя. Что такого аргентинец показал за полгода во Франции и США, просто непонятно. В этом смысле кажется, что даже у Криштиану Роналду больше оснований было, ведь он хотя бы стал лучшим бомбардиром по итогам 2023 года.

Ещё одна аномалия – это вратарь

Другая абсолютная аномалия – это история с вратарями. Очень хочется понять, как может лучший вратарь года Эдерсон, получивший приз, уступить место Тибо Куртуа в символической сборной года. Прежде всего, это абсолютно непонятно с точки зрения логики. Просто как?

Во-вторых, опять же непонятен выбор Куртуа при безграничном уважении к бельгийцу. Голкипер «Реала» пропустил половину 2023 года из-за травмы. При этом непонятно и то, чем же он был так хорош зимой и весной, чтобы попасть в символическую сборную. Куртуа – один из лучших вратарей современности. Однако нет оснований включать его в символическую сборную по итогам 2023 года.

Итоги 2023 года наглядно продемонстрировали проблему

Основная проблема приза ФИФА заключается в методике подсчёта результатов. Он вручается по итогам опроса капитанов и главных тренеров сборных стран. Казалось бы, опрос людей из индустрии должен быть объективен. Однако по факту это вовсе не так. Мы уже обсудили первое место Месси, которое скорее показывает, что капитаны и тренеры не понимали, как и за что выбирают. Пусть хоть кто-то из уважаемых футболистов объяснит, за что по итогам календарного 2023 года они выбрали Месси. При этом довод «он просто лучший» не должен приниматься. Тогда в числе претендентов должны быть Зидан, Роналдо (который бразилец), Платини – они наверняка где-то с друзьями играют в футбол. Чем не претенденты в форме «он просто лучший»?

Второй момент, на который стоит обратить внимание – это личные пристрастия. Георгий Джикия вот назвал лучшим игроком прошлого года Хвичу Кварацхелию, Амир Ррахмани выбрал своего одноклубника Виктора Осимхена, а Лука Модрич в тройку включил соотечественника Марцело Брозовича, который в первые полгода не был лучшим в «Интере», а вторые провёл в Саудовской Аравии.

Очевидно, что нет ни понимания, за какой период выбирается футболист, ни объективности. Приз ФИФА превратился в сюр.

Что делать?

Прежде всего, ФИФА надо к своей премии относиться с большим вниманием. Если есть желание вручать приз по итогам опроса индустрии, то как минимум надо требовать объяснение. Вот пусть Лука Модрич объяснит, почему за 2023 год он на первое место поставил Месси, а на третье – Брозовича. Одно дело – просто перечислить фамилии, другое – обосновать свой выбор. Кажется, что уже на этой стадии ФИФА могла бы вернуть опросный лист обратно выборщикам, напомнив, что чемпионат мира-2022 в зачёт не идёт.

И уж точно надо с большим вниманием подходить к выбору номинантов. У ФИФА есть Арсен Венгер, который точно может составить экспертную группу. Уже на этой стадии они могут ограничить список десятью фамилиями реально лучших по итогам года. Больше-то и не надо, будем честны. Пока же премия The Best просто опозорена.

Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года

Роман Андреев