Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку

17 Января 2024 • 12:35 Комментировать (1)

Итоги награды «Лучшему» от ФИФА за 2023 год наглядно показали, что этому призу нужно срочно меняться. Вручение награды Лионелю Месси – это настоящий позор. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» в шоке от произошедшего.

«Золотой мяч» Месси ещё понять можно, но приз Лучшему игроку ФИФА – нет

Сейчас в мире существуют два приза, которые вручаются лучшему футболисту на планете. Есть «Золотой мяч», а также существует приз от ФИФА, который так и называется – The Best. Суть одна, но есть детали. Раньше «Золотой мяч» вручали лучшему игроку по итогам календарного года, но недавно организаторы поняли, что в футболе надо привязывать к сезону как к временной рамке. Тем более что этот приз всегда был заточен прежде всего на Европу. ФИФА же заняла нишу именно приза по итогам года. С точки зрения международной организации есть логика не привязываться к европейскому футболу напрямую.

Однако итоги вручения The Best 2023 наглядно показали, что сейчас приз этот абсолютно несостоятельный. Когда Месси получил «Золотой мяч» по итогам 2022/23, было объяснение, почему это случилось. В середине сезона был чемпионат мира, где аргентинец был бесподобен и взял трофей. Можно спорить, почему именно мундиаль стал решающим фактором, но это хоть можно объяснить, а вот почему Месси получил приз за 2023 год, следующий за чемпионатом мира, – решительно нельзя. Что такого аргентинец показал за полгода во Франции и США, просто непонятно. В этом смысле кажется, что даже у Криштиану Роналду больше оснований было, ведь он хотя бы стал лучшим бомбардиром по итогам 2023 года.

Ещё одна аномалия – это вратарь

Другая абсолютная аномалия – это история с вратарями. Очень хочется понять, как может лучший вратарь года Эдерсон, получивший приз, уступить место Тибо Куртуа в символической сборной года. Прежде всего, это абсолютно непонятно с точки зрения логики. Просто как?

Во-вторых, опять же непонятен выбор Куртуа при безграничном уважении к бельгийцу. Голкипер «Реала» пропустил половину 2023 года из-за травмы. При этом непонятно и то, чем же он был так хорош зимой и весной, чтобы попасть в символическую сборную. Куртуа – один из лучших вратарей современности. Однако нет оснований включать его в символическую сборную по итогам 2023 года.

Итоги 2023 года наглядно продемонстрировали проблему

Основная проблема приза ФИФА заключается в методике подсчёта результатов. Он вручается по итогам опроса капитанов и главных тренеров сборных стран. Казалось бы, опрос людей из индустрии должен быть объективен. Однако по факту это вовсе не так. Мы уже обсудили первое место Месси, которое скорее показывает, что капитаны и тренеры не понимали, как и за что выбирают. Пусть хоть кто-то из уважаемых футболистов объяснит, за что по итогам календарного 2023 года они выбрали Месси. При этом довод «он просто лучший» не должен приниматься. Тогда в числе претендентов должны быть Зидан, Роналдо (который бразилец), Платини – они наверняка где-то с друзьями играют в футбол. Чем не претенденты в форме «он просто лучший»?

Второй момент, на который стоит обратить внимание – это личные пристрастия. Георгий Джикия вот назвал лучшим игроком прошлого года Хвичу Кварацхелию, Амир Ррахмани выбрал своего одноклубника Виктора Осимхена, а Лука Модрич в тройку включил соотечественника Марцело Брозовича, который в первые полгода не был лучшим в «Интере», а вторые провёл в Саудовской Аравии.

Очевидно, что нет ни понимания, за какой период выбирается футболист, ни объективности. Приз ФИФА превратился в сюр.

Что делать?

Прежде всего, ФИФА надо к своей премии относиться с большим вниманием. Если есть желание вручать приз по итогам опроса индустрии, то как минимум надо требовать объяснение. Вот пусть Лука Модрич объяснит, почему за 2023 год он на первое место поставил Месси, а на третье – Брозовича. Одно дело – просто перечислить фамилии, другое – обосновать свой выбор. Кажется, что уже на этой стадии ФИФА могла бы вернуть опросный лист обратно выборщикам, напомнив, что чемпионат мира-2022 в зачёт не идёт.

И уж точно надо с большим вниманием подходить к выбору номинантов. У ФИФА есть Арсен Венгер, который точно может составить экспертную группу. Уже на этой стадии они могут ограничить список десятью фамилиями реально лучших по итогам года. Больше-то и не надо, будем честны. Пока же премия The Best просто опозорена.

Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ФИФА Лионель Месси Лига Чемпионов Тибо Куртуа Эрлинг Холанн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Sergey999
17 Января 2024 в 13:25
Это все сделано для безумства человекоподобных существ типа алоха 72 и таких же прихвостней
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения» Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Рома» уволила Моуринью
В Госдуме отреагировали на возвращение Израиля к международным соревнованиям по хоккею «Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ «Локомотив» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
12:17 · Лига чемпионов
Мюллер оценил шансы «Баварии» на победу в Лиге чемпионов
16 Января
23:51 · Испания. Ла Лига
Рафинья назвал финалистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов
16:40 · Лига чемпионов
​Касильяс высмеял схему символической сборной ФИФА
16:05 · Лига чемпионов
​Ровно 50 лет назад «Аякс» разнёс «Милан» 6:0 и выиграл Суперкубок УЕФА
13:24 · Лига чемпионов
Булыкин назвал главный критерий, по которому должны выбирать лучшего игрока года
02:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола проронил нецензурное слово на сцене, сравнивая свои команды 1
01:44 · Лига чемпионов
Стало известно, кого выбрал Месси в голосовании за лучшего игрока года 1
15 Января
19:43 · Лига чемпионов
​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА 4
15:10 · Лига чемпионов
Роналдиньо: Я всегда вёл игру по-своему 4
14 Января
16:55 · Франция. Лига 1
​Дешам: «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов
03:46 · Россия. Премьер-лига
Участник «Голоса» надеется на победу Кварацхелии над «Барселоной»
11 Января
22:52 · Италия. Серия А
​Бывший игрок «Лацио»: «Худшая жеребьевка - у «Лацио»
10 Января
22:37 · Италия. Серия А
​Гвардиола вспоминает Виалли: «Провели вместе чудесные моменты»
09 Января
16:51 · Лига чемпионов
​Роналду, Мбаппе, Холанн и другие звёзды имеют доступ к секретному сайту
15:43 · Лига чемпионов
Бензема: Я, Роналду и Бэйл играли с травмами в финале Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем