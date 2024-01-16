​Ровно 50 лет назад «Аякс» разнёс «Милан» 6:0 и выиграл Суперкубок УЕФА

Ровно 50 лет назад, 16 января 1974 года, состоялся памятный матч между «Аяксом» и «Миланом» - команды сражались за Суперкубок УЕФА. В те времена трофей разыгрывался по итогам двух матчей. Первый из них «Милан» выиграл на своём поле со счётом 1:0. В ответном, который как раз и проходил 16 января в Амстердаме, «Аякс» просто смял своего соперника – 6:0. Именно нидерландский клуб в итоге поднял над головой суперкубок Европы.

Отметим, что в настоящий момент Суперкубок УЕФА разыгрывается в одном матче на стадионе, который выбран заблаговременно. В 2023 году трофей выиграл «Манчестер Сити».

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