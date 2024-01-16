Булыкин назвал главный критерий, по которому должны выбирать лучшего игрока года

Российский экс-футболист ряда европейских клубов Дмитрий Булыкин поделился комментарием о том, как нужно выбирать лучшего игрока года.

В беседе с «Газета.Ру» Булыкин заявил, что при любых критериях будут возникать споры. Ранее все спорили между Месси и Роналду, теперь будут выбирать между Мбаппе и Холланом, считает эксперт.

Как отметил экс-нападающий, сейчас смотрят на выступления футболистов не только за клуб, но и за свои национальные команды. Однако, по мнению Булыкина, победа в Лиге чемпионов должна быть ключевым критерием выбора.

Ранее стало известно, что 36-летний Месси в третий раз в своей карьере был признан лучшим футболистом планеты по итогам календарного года. Вместе с Месси за награду боролись Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).