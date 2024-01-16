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Стало известно, кого выбрал Месси в голосовании за лучшего игрока года

16 Января 2024 • 01:44 Комментировать

Лионель Месси был признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА. На страницах официального сайта организации были опубликованы подробные результаты голосования. Стало известно, за кого голосовал сам Месси.

Оказалось, что Месси включил в тройку лучших Эрлинга Холанна (5 очков), Килиана Мбаппе (3 очка) и Хулиана Альвареса (1 очко).

Стоит сказать, что на понедельничной церемонии ФИФА Лионель Месси не присутствовал. Очевидно, что звёздному аргентинцу передадут награду позже.

Добавим, что на клубном уровне 36-летний Лионель Месси представляет «Интер Майами».

Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Хулиан Альварес ещё теги
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