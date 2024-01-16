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​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года

16 Января 2024 • 01:34 Комментировать

Торжественная церемония вручения наград от ФИФА завершилась. Приз лучшему футболисту года выиграл звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» делится своими впечатлениями от итогов голосования.

За несколько часов до начала торжественного вечера ФИФА в прессе появилась информация о том, что приз лучшему игроку 2023 года получит Эрлинг Холанн. Такой результат голосования казался логичным – «Манчестер Сити» в прошлом сезоне выиграл требл, а вклад Холанна в успехи команды было сложно переоценить. Тем не менее, награда досталась не норвежцу, а Лионелю Месси. Шок? Пожалуй.

Месси и Холанн по итогам голосования набрали одинаковое количество очков – по 48. Аргентинец оказался выше за счёт дополнительных показателей, а именно за счёт того, что больше капитанов сборных поставили его на первое место. Помимо капитанов, участие в голосовании принимали тренеры сборных, журналисты и болельщики. Баллы после этого переводились в итоговые очки – в каждой категории лучший получал 13 очков. Вот что получилось:

Голосование
Месси
Холанн
Мбаппе
Капитаны сборных 13 очков (677 баллов) 11 (557) 9 (282)
Тренеры сборных 11 (476) 13 (541) 9 (302)
СМИ 11 (315) 13 (729) 9 (168)
Фанаты 13 (613 293) 11 (365 893) 8 (201 866)
Всего 48* 48* 35

* - Месси оказался выше Холанна, поскольку большее количество капитанов сборных поставили его на первое место (107 против 64). 

 

Возникает справедливый вопрос: а за что Месси признали лучшим игроком года? Кто-то может подумать, что всё решил чемпионат мира, вот только приз ФИФА вручался за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. То есть катарский мундиаль, финал которого состоялся 18 декабря 2022 года, не учитывался.

За указанный отрезок времени Лионель Месси выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ» и Кубок лиг с «Интер Майами». Это очень круто, но достижения Эрлинга Холанна гораздо более весомые – чемпионат Англии, Кубок Англии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА! А сколько голов наколотил норвежец! И даже при этом он оказался вторым.

Понятное дело, что система голосования ФИФА не идеальна, и объективность является очень условной. Многим футболистам и тренерам так нравится Лионель Месси, что они будут готовы проголосовать за него даже тогда, когда он завершит футбольную карьеру. Возникает второй вопрос: а насколько участники голосования осведомлены о сроках, за которые присуждается награда? Не знаю, как вам, а мне просто не верится, что Месси умудрился обойти Холанна. Может, многие из голосовавших не знали, что чемпионат мира не учитывается? Кстати, обратите внимание, что результаты голосования среди журналистов весьма объективны.

Сложно предъявить кому-то претензии. Награда вручается по итогам голосования – и его результаты на столе (в таблице выше). Месси выиграл голосование, а значит всё вроде бы по делу. Но ФИФА явно нужно пересмотреть критерии и, возможно, разработать другую формулу. Возможно, было бы уместно начислять ещё и очки за количество трофеев в зависимости от их значимости. Плюс как-то заложить в голосование количество результативных действий.

Существующим форматом голосования ФИФА компрометирует сама себя. Лучшим игроком года признали того, кто лучшим не был. Что тут ещё сказать? Позорище.

Александр Тихий

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