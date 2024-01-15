​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА

В понедельник вечером ФИФА вручит приз лучшему футболисту 2023 календарного года. На награду претендуют три игрока – Лионель Месси, Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе. Именно эта тройка звёзд попала в финальный шорт-лист.

За несколько часов до начала церемонии в прессу просочилась информация о том, что награду выиграл Эрлинг Холанн. Именно форвард «Манчестер Сити» должен получить приз.

Стоит сказать, что в 2023 году Эрлинг Холанн своими голами помог «Манчестер Сити» выиграть требл. После этого «горожане» выиграли ещё два титула – Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.

Следить за торжественной церемонией можно будет в текстовой трансляции.