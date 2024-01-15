Роналдиньо: Я всегда вёл игру по-своему

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо рассказал, менялся ли стиль его игры в разных командах.

Напомним, бразильский футболист выступал за «ПСЖ», «Барселону», «Милан» и другие клубы.

— Ни один клуб меня не изменил. Я всегда вел игру так, как считал нужным, — цитирует Роналдиньо Football Tweet.

На счету бывшего футболиста множество различных трофеев, среди которых есть победа в Лиге чемпионов в составе «Барселоны» (2005 год) и победа на чемпионате мира со сборной Бразилии в 2022 году.

Последней командой Роналдиньо стал бразильский «Флуминенсе», где он играл с июля по сентябрь 2015 года.