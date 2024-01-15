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Роналдиньо: Я всегда вёл игру по-своему

15 Января 2024 • 15:10 Комментировать

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо рассказал, менялся ли стиль его игры в разных командах.

Напомним, бразильский футболист выступал за «ПСЖ», «Барселону», «Милан» и другие клубы.

— Ни один клуб меня не изменил. Я всегда вел игру так, как считал нужным, — цитирует Роналдиньо Football Tweet.

На счету бывшего футболиста множество различных трофеев, среди которых есть победа в Лиге чемпионов в составе «Барселоны» (2005 год) и победа на чемпионате мира со сборной Бразилии в 2022 году.

Последней командой Роналдиньо стал бразильский «Флуминенсе», где он играл с июля по сентябрь 2015 года.

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Роналдиньо
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