​Роналду, Мбаппе, Холанн и другие звёзды имеют доступ к секретному сайту

Звёзды футбола, которые имеют спонсорские контракты с компанией Nike, имеют доступ к секретному сайту. На этом сайте игроки могут делать необходимые им заказы. Об этом рассказывает портал Goal, приводя слова вратаря Бена Фостера.

«Для спортсменов, работающих с Nike, существует секретный сайт. Они вводят логин и пароль и заказывают то, что им нужно. У каждого есть счёт, на который зачисляется куча денег. Если честно, это довольно круто», - сказал Фостер Fozcast.

С компанией Nike сотрудничают Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн и другие звёзды футбола.

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