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Бензема: Я, Роналду и Бэйл играли с травмами в финале Лиги чемпионов

09 Января 2024 • 15:43 Комментировать

Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема, который ныне выступает за «Аль-Иттихад», рассказал историю с финала Лиги чемпионов 2014 года.

В главном матче того турнира «Реал» разгромил «Атлетико» со счетом 4:1.

— Люди этого не знают, но в финале Лиги чемпионов 2014 мы с Криштиану Роналду получили травму приводящей мышцы, а Бэйл — травму бедра. Мы все трое провели этот матч на 50% от своих возможностей, но мы все хотели играть, — цитирует Бензема Football Tweet.

Напомним, в составе мадридского «Реала» Бензема становился победителем Лиги чемпионов пять раз (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2021/22).

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Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема Гарет Бэйл ещё теги
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