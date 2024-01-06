​Беллингем и Гави – в сборной самых дорогих молодых игроков

Специалисты из портала Transfermarkt составили команду из самых дорогих футболистов в возрастной категории до 21 года. Эта символическая сборная, которую обнародовали в социальных сетях, выглядит таким образом:

Базуну («Саутгемптон», оценочная стоимость 15 миллионов евро), Гвардиол («Манчестер Сити», 80), Колвилл («Челси», 55), Антониу Силва («Бенфика», 45), Гави («Барселона», 90), Камавинга («Реал», 90), Беллингем («Реал», 180), Вирц («Байер», 100), Мусиала («Бавария», 110), Фергюсон («Брайтон», 65), Хёйлунн («Манчестер Юнайтед», 65).

​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте