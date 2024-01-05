​Назван лучший арбитр 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики, IFFHS, обнародовала рейтинг лучших судей по итогам 2023 календарного года. Первое место занял Шимон Марциняк из Польши. Он получил 175 баллов.

Любопытно, что Марциняка IFFHS признавала лучшим и по итогам 2022 года. Тогда поляк работал на финале чемпионата мира – 2022, в котором сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.

Второе место в новом рейтинге 2023 года занял итальянец Даниэле Орсато (95 очков), а тройку замкнул француз Клеман Тюрпен (64 очка). В топ-5 также входят два англичанина – Майкл Оливер (36 очков) и Энтони Тэйлор (34 очка).

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