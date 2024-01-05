Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Назван лучший арбитр 2023 года по версии IFFHS

05 Января 2024 • 20:32 Комментировать

Международная федерация футбольной истории и статистики, IFFHS, обнародовала рейтинг лучших судей по итогам 2023 календарного года. Первое место занял Шимон Марциняк из Польши. Он получил 175 баллов.

Любопытно, что Марциняка IFFHS признавала лучшим и по итогам 2022 года. Тогда поляк работал на финале чемпионата мира – 2022, в котором сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.

Второе место в новом рейтинге 2023 года занял итальянец Даниэле Орсато (95 очков), а тройку замкнул француз Клеман Тюрпен  (64 очка). В топ-5 также входят два англичанина – Майкл Оливер (36 очков) и Энтони Тэйлор (34 очка).

Без Роналду, но с Месси: Сборная года от IFFHS

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Даниэле Орсато Шимон Марциняк Клеман Тюрпен ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 39
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 10
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 8
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 7
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
20:32 · Лига чемпионов
​Назван лучший арбитр 2023 года по версии IFFHS
15:37 · Лига чемпионов
​Без Роналду, но с Месси: Сборная года от IFFHS 1
04 Января
14:01 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Мы хотели избежать встречи с «Атлетико», но они тоже хотели избежать нас»
26 Декабря
13:11 · Лига чемпионов
Хвича круче Мбаппе: названы лучшие дриблёры Лиги чемпионов
09:28 · Лига чемпионов
Ильяраменди рассказал, в чём «Реал Сосьедад» лучше «ПСЖ»
25 Декабря
23:27 · Россия. Премьер-лига
​Названы самые дорогие команды в мире, «Зенит» – на 77 месте 2
14:47 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Собираюсь выиграть Бундеслигу, Лигу чемпионов и Евро»
24 Декабря
11:24 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити», «Реал» или «Бавария»: назван главный фаворит Лиги чемпионов
08:57 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда УЕФА вынесет приговор «Барселоне»
23 Декабря
21:22 · Лига чемпионов
​Назван самый жёсткий футболист нулевых годов, Рамос и Златан – в десятке 2
12:58 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» отреагировали на новость об исключении из Лиги чемпионов
11:50 · Испания. Ла Лига
УЕФА не собирается отстранять «Барселону» от Лиги чемпионов 1
22 Декабря
21:28 · Лига чемпионов
Мусиала назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
15:46 · Лига чемпионов
​Формат Лиги чемпионов изменится – УЕФА не отказался от плана
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбрал между Лигой чемпионов и Суперлигой
Все новости
Рекомендуем