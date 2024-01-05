​Без Роналду, но с Месси: Сборная года от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики, IFFHS, представила символическую сборную по итогам 2023 календарного года. Она выглядит таким образом:

Эдерсон («Манчестер Сити») – Альфонсо Дэвис («Бавария»), Ким Мин Джэ («Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити») – Родри («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Интер Майами») – Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).

Отметим, что Криштиану Роналду из «Аль-Насра» – лучший бомбардир 2023 года – в эту символическую сборную не попал.