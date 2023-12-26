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Лига чемпионов

Хвича круче Мбаппе: названы лучшие дриблёры Лиги чемпионов

26 Декабря 2023 • 13:11 Комментировать

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лидером групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА по успешным обводкам. Об этом рапортует пресс-служба турнира. В активе грузинского полузащитника 46 успешных финтов.

Второе место в этом рейтинге занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который 44 раза обвел своих соперников. Топ-3 замкнул форвард «Милана» Рафаэл Леау с 36 успешными финтами.

В десятку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов также попали: Элиас Ашури (32), Андер Барренечеа (30), Лерой Сане (27), Жоау Канселу (26), Жереми Доку (26), Габриэль Мартинелли (26) и Усман Дембеле (25).

4 гранда АПЛ и «ПСЖ» претендуют на Хвичу

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Наполи Килиан Мбаппе Хвича Кварацхелия Рафаэл Леау ещё теги
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