Ильяраменди рассказал, в чём «Реал Сосьедад» лучше «ПСЖ»

Бывший игрок «Реал Сосьедада» Асьер Ильяраменди высказался о противостоянии своей экс-команды с французским «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я слежу за выступлениями «Реал Сосьедада». У меня там много друзей. В первой части сезона команда показала очень высокий уровень. С такой игрой они способны на многое. У «ПСЖ», конечно, очень хорошие футболисты, но «Реал» лучше как команда», - передает слова Ильяраменди газета Marca.

Первый поединок между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» состоится в Париже 15 февраля. Ответная встреча пройдет 6 марта в Сан-Себастьяне.