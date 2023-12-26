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Лига чемпионов

Ильяраменди рассказал, в чём «Реал Сосьедад» лучше «ПСЖ»

26 Декабря 2023 • 09:28 Комментировать

Бывший игрок «Реал Сосьедада» Асьер Ильяраменди высказался о противостоянии своей экс-команды с французским «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я слежу за выступлениями «Реал Сосьедада». У меня там много друзей. В первой части сезона команда показала очень высокий уровень. С такой игрой они способны на многое. У «ПСЖ», конечно, очень хорошие футболисты, но «Реал» лучше как команда», - передает слова Ильяраменди газета Marca.

Первый поединок между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» состоится в Париже 15 февраля. Ответная встреча пройдет 6 марта в Сан-Себастьяне.

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Реал Сосьедад ПСЖ Асьер Ильяраменди ещё теги
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