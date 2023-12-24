«Манчестер Сити», «Реал» или «Бавария»: назван главный фаворит Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Явным фаворитом считается действующий обладатель трофея - «Манчестер Сити». На триумф английского клуба дают 28,7%.
На втором месте располагается мюнхенская «Бавария». Шансы немецкого гранда оцениваются в 14,2 процента. Топ-3 фаворитов Лиги чемпионов замыкает мадридский «Реал» - 13,9%.
В десятку также попали: «Интер», «Арсенал», «ПСЖ», «Барселона», «Атлетико», ПСВ и «Боруссия».
Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся в феврале и марте следующего года.
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