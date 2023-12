​Назван самый жёсткий футболист нулевых годов, Рамос и Златан – в десятке

На страницах журнала Four Four Two был опубликован очередной интересный рейтинг. Речь идёт о рейтинге самых жёстких футболистов нулевых годов XXI века.

Первое место в этом рейтинге занял бывший футболист сборной Нидерландов Найджел де Йонг.

«Ужасные подкаты де Йонга можно проследить ещё во времена, когда он играл в «Аяксе». Однако больше всего запомнилась, пожалуй, его жёсткая атака Хаби Алонсо в финале чемпионата мира – 2010 в виде удара ногой в грудь», - говорится в пояснении.

На втором и третьем местах оказались экс-игроки «Севильи» - Хави Наварро и Пабло Альфаро. Также в десятку вошли Серхио Рамос, Томаш Ржепка, Алексис Дельгадо, Неманья Видич, Златан Ибрагимович, Дженнаро Гаттузо и Тони Адамс.