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​Назван самый жёсткий футболист нулевых годов, Рамос и Златан – в десятке

23 Декабря 2023 • 21:22 Комментировать

На страницах журнала Four Four Two был опубликован очередной интересный рейтинг. Речь идёт о рейтинге самых жёстких футболистов нулевых годов XXI века.

Первое место в этом рейтинге занял бывший футболист сборной Нидерландов Найджел де Йонг.

«Ужасные подкаты де Йонга можно проследить ещё во времена, когда он играл в «Аяксе». Однако больше всего запомнилась, пожалуй, его жёсткая атака Хаби Алонсо в финале чемпионата мира – 2010 в виде удара ногой в грудь», - говорится в пояснении.

На втором и третьем местах оказались экс-игроки «Севильи» - Хави Наварро и Пабло Альфаро. Также в десятку вошли Серхио Рамос, Томаш Ржепка,  Алексис Дельгадо, Неманья Видич, Златан Ибрагимович, Дженнаро Гаттузо и Тони Адамс.

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