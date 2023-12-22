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Лига чемпионов

​Формат Лиги чемпионов изменится – УЕФА не отказался от плана

22 Декабря 2023 • 15:46 Комментировать

Со следующего сезона формат Лиги чемпионов будет другим. Похоже, информация о том, что УЕФА может отказаться от изменения формата, является неправдивой.

«Клубы считают, что новый формат соревнований намного лучше нынешнего», - приводит RMC Sport мнение нескольких источников, которые близки к УЕФА и Ассоциации европейских клубов.

Как известно, вместо группового этапа в следующем сезоне Лиги чемпионов будет единая лига с 36 командами. На этой стадии пройдёт восемь игровых дней с матчами по так называемой швейцарской системе.

Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Лига Чемпионов
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