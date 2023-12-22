​УЕФА угрожает топ-клубам Европы – директор Суперлиги

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт дал понять, что УЕФА угрожает топовым клубам Европы.

Стоит напомнить, что суд Европейского союза в споре с УЕФА занял сторону Суперлиги. Это решение вдохнуло жизнь в проект, который хотят запустить «Реал» и «Барселона». При этом многие гранды уже успели выступить против Суперлиги.

«Последний проект Суперлиги стал возможен благодаря вкладу многих клубов, с которыми мы контактировали. Но они боятся выступать публично из-за угроз. На самом деле проект поддерживают многие клубы. Просто они уже 70 лет находятся под монополией, под диктатурой железного кулака. Нам придётся менять установки, это нормально, просто понадобится больше времени», - цитирует Райхарта портал Goal.

​Объявлен формат будущей Суперлиги – планируется участие 64 команд