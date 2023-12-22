Кейн и Беллингем - в символической сборной группового этапа Лиги чемпионов

На официальном сайте УЕФА представлена символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Голкипер: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);
Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Айен Муньос («Реал Сосьедад»);
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Браис Мендес («Реал Сосьедад»), Галено («Порту»);
Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Габриэль Жезус («Арсенал»).
Добавим, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся в феврале и марте следующего года.
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