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От Марадоны до Кумана: названы топ-10 лучших футболистов 1980-х

22 Декабря 2023 • 08:43 Комментировать

Аналитики FourFourTwo представили очередной рейтинг. На этот раз они выбрали лучшего футболиста 1980-х годов.

Первую строчку в рейтинге занял легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона. На второй позиции расположился французский полузащитник Мишель Платини, а третьим стал нидерландский голеадор Марко ван Бастен.

В десятку лучших игроков 1980-х также были включены: Зико, Франк Райкард, Гаэтано Ширеа, Франко Барези, Рууд Гуллит, Карл-Хайнц Румменигге и Рональд Куман.

Стоит отметить, что 19-е место в этом списке занял бывший украинский нападающий Олег Блохин.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Марко Ван Бастен Мишель Платини Олег Блохин Рональд Куман ещё теги
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