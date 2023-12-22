От Марадоны до Кумана: названы топ-10 лучших футболистов 1980-х

Аналитики FourFourTwo представили очередной рейтинг. На этот раз они выбрали лучшего футболиста 1980-х годов.

Первую строчку в рейтинге занял легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона. На второй позиции расположился французский полузащитник Мишель Платини, а третьим стал нидерландский голеадор Марко ван Бастен.

В десятку лучших игроков 1980-х также были включены: Зико, Франк Райкард, Гаэтано Ширеа, Франко Барези, Рууд Гуллит, Карл-Хайнц Румменигге и Рональд Куман.

Стоит отметить, что 19-е место в этом списке занял бывший украинский нападающий Олег Блохин.