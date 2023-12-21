«Жирона» не сможет принять участие в Лиге чемпионов — известна причина

«Жирона» не будет допущена до участия в следующем сезоне Лиги чемпионов, если попадёт туда по спортивному принципу.

Как сообщает Curiosidades Europa, «Жирона» не сможет сыграть в Лиге чемпионов, согласно регламенту УЕФА. Отмечается, что в турнире не могут принимать участие команды, имеющие одинаковых владельцев. Напомним, «Жирона» принадлежит холдингу City Football Group, который владеет стабильным участником Лиги чемпионов — «Манчестер Сити».

После 17 туров «Жирона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 44 очка.

В настоящий момент лидер Ла Лиги встречается с «Бетисом». Текстовая трансляция матча доступна на портале LiveResult.