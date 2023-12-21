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Лига чемпионов

​УЕФА может отказаться от нового формата Лиги чемпионов

21 Декабря 2023 • 16:32 Комментировать

В УЕФА планируют отказаться от смены формата розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на Vozpopuli.

Очевидно, это может быть связано с решением Европейского суда, вставшего на сторону Суперлиги в споре с УЕФА. Проект Суперлиги может быть запущен, хотя ряд европейских клубов уже выступили против него. 

Как известно, со следующего сезона в Лиге чемпионов планируется отменить групповой этап. Вместо него будет единая лига с 36 командами и матчами по так называемой швейцарской системе. Формат предполагает восемь игровых дней на этой стадии. Теперь, как видим, УЕФА может «включить заднюю».

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Лига Чемпионов
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