​УЕФА может отказаться от нового формата Лиги чемпионов

В УЕФА планируют отказаться от смены формата розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на Vozpopuli.

Очевидно, это может быть связано с решением Европейского суда, вставшего на сторону Суперлиги в споре с УЕФА. Проект Суперлиги может быть запущен, хотя ряд европейских клубов уже выступили против него.

Как известно, со следующего сезона в Лиге чемпионов планируется отменить групповой этап. Вместо него будет единая лига с 36 командами и матчами по так называемой швейцарской системе. Формат предполагает восемь игровых дней на этой стадии. Теперь, как видим, УЕФА может «включить заднюю».