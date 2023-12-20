​Президент «ПСЖ» уговаривает топ-клубы подписать отказ от Суперлиги

В УЕФА уже знают, что решение Европейского суда по делу о Суперлиге будет не в их пользу. По этой причине президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов Нассер аль-Хелаифи сейчас общается с руководителями топ-клубов Европы. Он уговаривает их подписать документ, по которому эти клубы обязуются остаться участниками турниров УЕФА и не уходить в Суперлигу. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

Как известно, проект Суперлиги в настоящий момент поддерживают только два европейских гранда – «Реал» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес обсуждает проект Суперлиги с 50-60 клубами.

Суперлигу могут запустить – решение суда ударит по УЕФА