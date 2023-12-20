Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Президент «ПСЖ» уговаривает топ-клубы подписать отказ от Суперлиги

20 Декабря 2023 • 22:50 Комментировать

В УЕФА уже знают, что решение Европейского суда по делу о Суперлиге будет не в их пользу. По этой причине президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов Нассер аль-Хелаифи сейчас общается с руководителями топ-клубов Европы. Он уговаривает их подписать документ, по которому эти клубы обязуются остаться участниками турниров УЕФА и не уходить в Суперлигу. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

Как известно, проект Суперлиги в настоящий момент поддерживают только два европейских гранда – «Реал» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес обсуждает проект Суперлиги с 50-60 клубами.

Суперлигу могут запустить – решение суда ударит по УЕФА

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ УЕФА Нассер Аль-Хелаифи Суперлига Европы Суперлига ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
22:50 · Лига чемпионов
​Президент «ПСЖ» уговаривает топ-клубы подписать отказ от Суперлиги
03:57 · Италия. Серия А
​Дзанетти не хотели пускать на церемонию жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов
03:51 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» считают, что победа в Лиге чемпионов вполне реальна слухи
00:03 · Лига чемпионов
Директор «Наполи»: «Думаю, «Барселона» была разочарована попаданием на нас» 3
19 Декабря
21:01 · Лига чемпионов
Глеб назвал главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов
17:47 · Лига чемпионов
​Месси – лучший игрок года по версии Goal 5
15:36 · Германия. Бундеслига
Тухель поделился ожиданиями от матчей с «Лацио»
15:17 · Италия. Серия А
Хави: «Наполи» находится почти в той же ситуации, что и мы»
13:32 · Лига чемпионов
Булыкин: «Будет супер, если Захарян отметится голевыми действиями с «ПСЖ»
13:12 · Лига чемпионов
«Реал», «Манчестер Сити» или «Бавария»: назван фаворит Лиги чемпионов
11:58 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил жребий «Реала» в Лиге чемпионов
08:55 · Лига чемпионов
«Самый тяжёлый вариант из возможных»: в «Копенгагене» отреагировали на жребий Лиги чемпионов
02:18 · Лига чемпионов
Гризманн – о противостоянии «Атлетико» с «Интером»: «Возможно, зрителям будет скучно»
01:37 · Лига чемпионов
Модрич: «РБ Лейпциг» отлично выступает в Бундеслиге»
01:29 · Лига чемпионов
Де Лаурентис – о попадании «Наполи» на «Барселону»: «Я очень доволен» 1
Все новости
Рекомендуем