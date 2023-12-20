​Суперлигу могут запустить – решение суда ударит по УЕФА

В четверг Европейский суд должен объявить решение по делу о Суперлиге. Как стало известно Mundo Deportivo, суд постановит, что УЕФА не имеет права быть монополистом при организации футбольных соревнований в Европе. Таким образом, проект Суперлиги может быть запущен.

Такое решение суда станет серьёзным ударом для УЕФА, ведь приверженцы Суперлиги смогут активизировать работу по запуску проекта, который планируется проводить параллельно с еврокубками. В настоящий момент Суперлигу поддерживают два клуба – «Реал» и «Барселона».

Напомним, что в 2021 году Суперлигу под руководством президента «Реала» Флорентино Переса запускали 12 европейских клубов. Девять из них уже через несколько дней отказались от проекта на фоне протестов фанатов. А относительно недавно от Суперлиги отказался и «Ювентус».