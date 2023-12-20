Гол Натхо и фол Спайича: «Партизан» одолел «Црвену Звезду» в дерби и сместил соперника с первой строчки

«Партизан» и «Црвена Звезда» сошлись в рамках чемпионата Сербии по футболу. Матч 9-го тура Суперлиги состоялся 20 декабря на стадионе «Партизан».

Главный матч сербского чемпионата встретил болельщиков в Белграде. Хозяином значился «Партизан», преследовавший «Црвену Звезду», интрига закручена до предела – победы «чёрно-белым» как раз хватало, чтобы сместить «красно-белых» с первой строчки. В этом сезоне «Партизан» и «Црвена Звезда» ещё не встречались (хотя прошло 18 туров), на пару захватили лидерство, так что встреча для команд Дули и Бахара была особенно принципиальна.

Разгонятся командам не потребовалось. Рубка началась с первых минут, обмен атаками – тоже. Ноги естественно никто не убирал, поэтому столкновения случались чуть ли не в каждом выпаде. В такой суматохе появление осмысленных комбинаций конечно было редкостью. Одна из таковых и завершилась первым опасным моментом. В середине первого тайма Миятович с фланга сместился в центр, обыгрался с Олайинкой и пробил по воротам с дуги штрафной площади. Голкипер сумел парировать в углу ворот.

У гостей вообще часто шли навесы и прострелы с флангов – старались Олайинка и Хван, однако защитники «Партизана» сохраняли бдительность, чётко играли на вынос. А вот Спайич в конце тайма эту самую бдительность потерял. Экс-защитник «Краснодара» упустил рывок Салданьи, догнав форварда лишь опрометчивым подкатом. Урош снёс соперника в своей штрафной площади, игра продолжилась, однако через какое-то время арбитра позвали к монитору.

Пауза ещё затянулась (три минуты в итоге было добавлено), а по её завершению рефери вынес вердикт – пенальти. К мячу подошёл Бибрас Натхо и хладнокровно исполнил, разбросав по разным углам мяч и голкипера – 1:0. «Црвена Звезда» не смотрелась хуже, но тренер был недоволен. Уже в перерыве Бахар снял с игры Мийяловича и Олайинку, выпустив Лучича с экс-ростовчанином Гелором Канга.

«Красно-белые» атаковали чуть больше, но «Партизан» уверенно оборонялся и смиренно ждал своего шанса. И вновь дождался. После заброса из глубины Захид в центре продавил оппонента и сбросил правее. В свободную зону ворвался Салданья, мяч принял и вторым касанием пробил точно в дальний угол – 2:0. Правда, через пять минут интрига вернулась. По флангу подключился Букари, сильно простреливший во вратарскую, а там Чериф Ндиайе выиграл борьбу и протолкнул мяч в сетку – 2:1.

Лучший шанс на 2:2 упустил Гелор Канга, классно исполнивший штрафной удар метрах в 20 от ворот. Закрутил он в угол, но Йованович вытащил, сохранив победный счёт для «Партизана». «Чёрно-белые» обыграли «красно-белых» и сместили соперника с первой строчки.