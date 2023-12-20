Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Директор «Наполи»: «Думаю, «Барселона» была разочарована попаданием на нас»

20 Декабря 2023 • 00:03 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо поделился мыслями о противостоянии с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Действующие чемпионы Италии и Испании сыграют друг с другом на стадии 1/8 финала турнира. 

«Наполи» занимает важное место в иерархии европейского футбола, и «Барселона», думаю, тоже была несколько разочарована попаданием на нас. «Наполи» больше не та команда, что боится встречи с топ-соперниками. У нас солидный состав, отличные игроки, поэтому, как мне кажется, нас ждёт равная битва. «Барселона» – сильный оппонент с прекрасным подбором исполнителей, но я считаю, что «Наполи» способен сказать своё слово», – заявил в интервью Mediaset Мелузо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Мауро Мелузо ещё теги

Новости по матчу

19 Декабря
01:29
Де Лаурентис – о попадании «Наполи» на «Барселону»: «Я очень доволен» 1
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
00:03 · Лига чемпионов
Директор «Наполи»: «Думаю, «Барселона» была разочарована попаданием на нас»
19 Декабря
21:01 · Лига чемпионов
Глеб назвал главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов
17:47 · Лига чемпионов
​Месси – лучший игрок года по версии Goal 4
15:36 · Германия. Бундеслига
Тухель поделился ожиданиями от матчей с «Лацио»
15:17 · Италия. Серия А
Хави: «Наполи» находится почти в той же ситуации, что и мы»
13:32 · Лига чемпионов
Булыкин: «Будет супер, если Захарян отметится голевыми действиями с «ПСЖ»
13:12 · Лига чемпионов
«Реал», «Манчестер Сити» или «Бавария»: назван фаворит Лиги чемпионов
11:58 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил жребий «Реала» в Лиге чемпионов
08:55 · Лига чемпионов
«Самый тяжёлый вариант из возможных»: в «Копенгагене» отреагировали на жребий Лиги чемпионов
02:18 · Лига чемпионов
Гризманн – о противостоянии «Атлетико» с «Интером»: «Возможно, зрителям будет скучно»
01:37 · Лига чемпионов
Модрич: «РБ Лейпциг» отлично выступает в Бундеслиге»
01:29 · Лига чемпионов
Де Лаурентис – о попадании «Наполи» на «Барселону»: «Я очень доволен» 1
18 Декабря
23:58 · Лига чемпионов
Корнеев: У «Реал Сосьедада» есть большие шансы пройти «ПСЖ» 1
23:45 · Лига чемпионов
Спортивный директор «Арсенала»: «Мы должны уважать «Порту»
22:06 · Лига чемпионов
Симеоне: «Мне очень нравится, как играет «Интер» 2
Все новости
Рекомендуем