Директор «Наполи»: «Думаю, «Барселона» была разочарована попаданием на нас»

Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо поделился мыслями о противостоянии с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Действующие чемпионы Италии и Испании сыграют друг с другом на стадии 1/8 финала турнира.

«Наполи» занимает важное место в иерархии европейского футбола, и «Барселона», думаю, тоже была несколько разочарована попаданием на нас. «Наполи» больше не та команда, что боится встречи с топ-соперниками. У нас солидный состав, отличные игроки, поэтому, как мне кажется, нас ждёт равная битва. «Барселона» – сильный оппонент с прекрасным подбором исполнителей, но я считаю, что «Наполи» способен сказать своё слово», – заявил в интервью Mediaset Мелузо.