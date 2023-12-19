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Лига чемпионов

Глеб назвал главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов

19 Декабря 2023 • 21:01 Комментировать

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб порассуждал о клубах, которые, по его мнению, в этом сезоне являются фаворитами в Лиге чемпионов.

«Реал», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Арсенал» для меня фавориты. Но, честно говоря, сюрпризы может любая команда преподнести. В еврокубках ровно играют, даже в паре «Арсенал» — «Порту» «Арсенал» не фаворит», - заключил Глеб для портала «ВсеПроСпорт».

Напомним, что «Манчестер Сити» в 1/8 финала встретится с «Копенгагеном», «Бавария» - с «Лацио», а «Арсенал» с «Порту». «Реалу» предстоит битва с «РБ Лейпцигом». Подробнее о жеребьёвке плей-офф ЛЧ - в нашем материале.

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Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Глеб ещё теги
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