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​Месси – лучший игрок года по версии Goal

19 Декабря 2023 • 17:47 Комментировать (1)

Нападающий Лионель Месси был признан лучшим футболистом 2023 года по версии авторитетного портала Goal. C лета аргентинец выступает за «Интер Майами» после перехода из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

На второй строчке рейтинга расположился Эрлинг Холанн, который в уходящем году много забивал и помог «Манчестер Сити» оформить требл в прошлом сезоне. Тройку замыкает Джуд Беллингем – англичанин шикарной начал свой путь в мадридском «Реале».  

В топ-10 также входят Килиан Мбаппе, Кевин де Брёйне, Гарри Кейн, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор, Лука Модрич, Бернарду Силва.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Интер Майами Эрлинг Холанн Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (1)
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ColFor
19 Декабря 2023 в 17:53
Да-да, дайте ему сразу 5 золотых мячей. Просто лучший в этом году, всех на свете уделал, даже в МЛС всем школьникам забил наверное.
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