​Месси – лучший игрок года по версии Goal

Нападающий Лионель Месси был признан лучшим футболистом 2023 года по версии авторитетного портала Goal. C лета аргентинец выступает за «Интер Майами» после перехода из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

На второй строчке рейтинга расположился Эрлинг Холанн, который в уходящем году много забивал и помог «Манчестер Сити» оформить требл в прошлом сезоне. Тройку замыкает Джуд Беллингем – англичанин шикарной начал свой путь в мадридском «Реале».

В топ-10 также входят Килиан Мбаппе, Кевин де Брёйне, Гарри Кейн, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор, Лука Модрич, Бернарду Силва.