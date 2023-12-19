Булыкин: «Будет супер, если Захарян отметится голевыми действиями с «ПСЖ»

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о значимости для полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна противостояния с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Будет супер, если Захарян отметится голевыми действиями с «ПСЖ». Тогда его могут взять на карандаш. Но в любом случае это впечатление, удовольствие и опыт на всю жизнь», - передает слова Булыкина «Чемпионат».

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» пройдет в Париже 14 февраля. Ответная встреча команд состоится на стадионе в Сан-Себастьяне 5 марта.