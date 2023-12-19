«Реал», «Манчестер Сити» или «Бавария»: назван фаворит Лиги чемпионов

Журналисты портала Goal.com составили рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов после жеребьевки стадии 1/8 финала турнира. Главным претендентом на победу считается действующий обладатель трофея – «Манчестер Сити».
На втором месте располагается мюнхенская «Бавария», а тройку фаворитов замыкает мадридский «Реал». Четвертой стала дортмундская «Боруссия», а пятым лондонский «Арсенал».
В топ-10 также попали: «Реал Сосьедад», «ПСЖ», «Интер», «Атлетико» и «Барселона».
Добавим, что наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов, согласно мнению журналистов, имеет римский «Лацио».
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