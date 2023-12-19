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Лига чемпионов

Анчелотти оценил жребий «Реала» в Лиге чемпионов

19 Декабря 2023 • 11:58 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о жеребьевке раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В рамках 1/8 финала еврокубка «королевскому» клубу будет противостоять немецкий «РБ Лейпциг».

«Жеребьевка? Наш соперник – «РБ Лейпциг». Хорошо знаем эту команду по прошлому сезону. Мы провели две непростые встречи, поэтому понимаем, что нам будет непросто. Но хорошо, что уже имеем представление, к чему нужно готовиться», - передает слова итальянского тренера Mirror.

«Реал» встречался с «РБ Лейпцигом» на групповой стадии ЛЧ в минувшем сезоне. Мадридцы на своем поле выиграли со счетом 2:0, а на выезде потерпели поражение – 2:3.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти РБ Лейпциг ещё теги
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