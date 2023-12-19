Захаряну не повезло, а «Барселона» может вылететь уже в 1/8: Разбор жеребьёвки Лиги чемпионов

В понедельник прошла жеребьёвка 1/8 Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает матчи в выпавших парах.

«Порту» – «Арсенал»

Вряд ли в этой паре будет серьёзная интрига. «Драконы» на групповом этапе с кризисной «Барселоной» не показали чего-то выдающегося. Кажется, что «Порту» в текущем состоянии на какие-то подвиги не способен. «Арсенал» же, наоборот, добавил по сравнению с прошлым сезоном. «Канониры» лидируют в Премьер-лиге и считаются одним из претендентов на победу даже в Лиге чемпионов. Кажется, что серьёзной борьбы в этой паре не будет.

«Наполи» – «Барселона»

Вот в этой паре назвать фаворита сложно. Каталонцы далеко не в лучшем состоянии, и ходят разговоры, что Хави и вовсе может вскоре лишиться своего поста. На групповом этапе «блауграна» проиграла «Шахтёру» и испытывала трудности в других матчах. «Наполи» тоже не так хорош, как в прошлом сезоне, но уж кризисной «Барселоне» точно может навязать борьбу. Вряд ли зимой неаполитанцы продадут своих лидеров, так что шанс попасть в четвертьфинал у итальянцев точно будет.

«ПСЖ» – «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян сыграет ещё против одного топ-клуба, но, к сожалению, на этом участие клуба «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов, скорее всего, закончится. Сложно представить себе, что сан-себастьянцы сумеют выбить парижан. «ПСЖ» занял второе место в группе, но то была «группа смерти», что не должно вводить в заблуждение. Французский клуб – безусловный фаворит пары, но мы, конечно, будем болеть за Захаряна и его партнёров.

«Интер» – «Атлетико»

Прямо дерби имени Диего Симеоне! Аргентинец, по слухам, хотел бы как-то поработать в «Интер», за который играл в качестве футболиста. Фаворита в этой паре назвать сложно. Финалист прошлого сезона «Интер» уверенно выглядит в этом сезоне, лидирует в Серии А, без видимых проблем вышел в плей-офф. «Атлетико» в целом тоже выглядит хорошо, но не создает былого впечатления машины. На самом деле легко можно представить, что «матрасники» уступят «Интеру».

ПСВ – «Боруссия» Дортмунд

В этой паре интриги случиться не должно. ПСВ довольно неожиданно вышел из группы, и вряд ли клуб из Нидерландов сумеет продолжить свой путь. «Боруссия» не слишком здорово показывает себя в Бундеслиге, зато в Лиге чемпионов «шмели» с первого места вышли из «группы смерти». Дортмундцы умеют разочаровывать, но, кажется, в случае с такой жеребьёвкой даже им будет не под силу вылететь в 1/8 финала.

«Лацио» – «Бавария»

В этой паре интрига заключается лишь в том, сколько «Бавария» забьёт. Представить себе, что «Лацио» сумеет навязать борьбу мюнхенцам, решительно невозможно. Римляне неудачно выступают в Серии А, располагаясь во второй части таблицы, а в Лиге чемпионов в плей-офф вышли во многом благодаря удачной жеребьёвке, где соперниками были «Фейеноорд» и «Селтик», не считая «Атлетико». Конечно, Маурицио Сарри может что-то придумать, но поверить в то, что он остановит «Баварию», нельзя.

«Копенгаген» – «Манчестер Сити»

У датчан шансов пройти в четвертьфинал нет вовсе. Можно предположить какой-то сценарий, чтобы «Лацио» одолел «Баварию», а ПСВ – «Боруссию», но вот что должно случиться, чтобы «Копенгаген» прошёл «Манчестер Сити», абсолютно неясно. Даже молодёжный состав «горожан» в двухматчевом противостоянии легко обыграет «Копенгаген». Выход датчан в плей-офф – это сенсация, которая сложилась в силу провала другого клуба из Манчестера. Но «Сити» – это не «Юнайтед», подопечные Хосепа Гвардиолы разорвут «Копенгаген».

«Лейпциг» – «Реал»

Хочется сказать, что в этой паре возможна интрига, всё же «Лейпциг» не из последних немецких клубов. Однако даже с учётом всех кадровых проблем «Реал» выглядит фаворитом. Тут можно отталкиваться от самих мадридцев, которые действуют уверенно и почти безошибочно, перемалывая соперника за соперником. Можно взглянуть на ситуацию и со стороны «Лейпцига», который не настолько мощно смотрится, как пару лет назад. «Быки» могут создать проблемы на каком-то отрезке, но победить «Реал» в двухматчевом противостоянии им едва ли под силу.

Появилось расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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​«Реал» и «Манчестер Сити» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Роман Андреев